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التصدّي لعصابة تهريب وقود هاجمت مركزاً للشرطة بطبرق

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت مديرية أمن طبرق، تصدّيها لمجموعة مسلحة هاجمت مقر مركز شرطة الجهاد، فجر الخميس، في محاولة منها لتهريب عدد من الموقوفين.

وقالت المديرية في بيان، إن الهجوم أتى على خلفية ضبط أربعة عناصر تابعين لشبكة تهريب وقود، ومصادرة شاحناتهم، بعد مداهمة مزرعة مشبوهة قاموا فيها بعمليــة تفريــغ وتعبئة الوقــود المهرب فــي صهاريــج نقــل “كبيــرة وبلاستيكيــة”، من أجل تهريبها خارج البلاد.

وأكّدت مديرية طبرق، نجاح قســم شرطــة النجـدة وقــوة فــرض القانــون ومركــز شرطــة الجهــاد وقســم البحــث الجنائــي، في التصــدي ودحر من حاولوا تخليص المقبوض عليهم، بعد تبــادل كثيف لإطلاق النار.

وتابعت أن مديـر الأمـن أصدر تعليماتــه، بإطلاق النـار مباشــرةً ضــد إي شخــص مسلــح، مشدداً علــى ضبـط كـل مـن شـارك فــي هـذه الواقعة.

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الوطن الليبية

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