بوقعيقيص: السفيرة البريطانية أكدت أن الاستقرار حاجة ملحة لانطلاق التنمية في ليبيا

وصفت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، اللقاء الذي جمعها بالسفيرة البريطانية كارولين هورندال في بنغازي بـ«الودي والإيجابي».

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في زيارتها لبنغازي التقينا كارولاين هيرندال سفيرة المملكة المتحدة البريطانية، وكانت الأجواء ودية للغاية”.

وأضافت:” أبلغناها رسالتنا لدولتها بأن تدعم مطلبنا في فيدرالية الموارد والتنمية العادلة وفيدرالية القرار المحلي”.

وتابعت بوقعيقيص:” طلبت منها دعمنا بالخبرات اللازمة لصياغة قانون حكم محلي متوازن رشيد يعتمد بلديات فاعلة للخدمات ومحافظات وللعلم الحكم المحلي هو من درجات سلم الفيدرالية”.

واستطردت:” طلبت منها أيضا فيدرالية ركيزتها البلدية وليس الأقليم لا نريد لمواطن طبرق أن يتكلف مشقة الحضور لبنغازي من أجل حقوقه وحاجاته”.

وأوضحت:” كما ذكرنا أن الشركات البريطانية العريقة في خبرات نفط وغاز البحار ستلقى كل الترحيب للعمل في شرق البلاد الآمن، وذكرت السفيرة أن الحاجة ملحة للاستقرار في ليبيا لتنطلق عجلة التنمية”.

واختتمت قائلة:” جزيل الشكر لمركز السلام لإيجابيته ودعمه للتواصل مع كل المؤثرين في المشهد الليبي”.