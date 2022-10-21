نوفا: الاجتماع الفني الدولي لمناقشة الأزمة الليبية سيكون في بريطانيا 26 إلى 28 أكتوبر

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كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن الاجتماع الفني الدولي المقبل لمناقشة الأزمة الليبية، سيكون في العاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر.

واضافت نوفا انه من المقرر أن يحضر الاجتماع المبعوثون الخاصون لثلاثة دول غربية لهم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،.

وأفادت أن إيطاليا وألمانيا، الدولتين الأوروبيتين الأكثر مشاركة في الملف الليبي، بالإضافة إلى مصر وتركيا، الدولتان الرئيسيتان وزعيمة الجبهتين المتعارضتين في ليبيا.