النائب العام: حبس موظف في جامعة الزيتونة للتزوير وسلب المال العام

العنوان طرابلس

أكد مكتب النائب العام أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى مباشرة إجراء استجواب الموظف المُوكل إليه مهمة المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة؛ عقب توافر ما يكفي للتدليل على ارتكابه جريمة الإضرار العمدي بالمال العام

وذكر المكتب أنه تم تأكيد اشتراك المتهم مع آخرين في تنفيذ مشروع الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون؛ بتعمُّده تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية لإظهار تنفيذ الشخص المعنوي المتعاقد معه التزامه بتوريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار.

وأفاد مكتب النائب العام أن الموظف على علم بانتفاء ذلك؛ للوصول إلى صرف القيمة المالية المترتبة على تنفيذ محل العقد.

وأشتر لى أنه بإثبات الواقع المنسوب إلى المتهم؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمر جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات.