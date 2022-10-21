النيابة العامة تأمر بحبس عضو لجنة العطاءات بجامعة الزيتونة

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس عضو لجنة العطاءات بجامعة الزيتونة، وضبط وإحضار شركائه لاختلاسهم 40 ألف دينار.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز معايير المحاسبة في القطاع العام؛ دون إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع ذاتية.

وتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام، مباشرة إجراء استجواب الموظف المُوكل إليه مهمة المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة؛ عقب توافر ما يكفي للتدليل على ارتكابه جريمة الإضرار العمدي بالمال العام؛ والاشتراك مع آخرين في تنفيذ مشروع الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون”.

وأضاف بيان النيابة العامة:” بتعمُّده تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية لإظهار تنفيذ الشخص المعنوي المتعاقد معه التزامه بتوريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار، مع علم الموظف بانتفاء ذلك؛ للوصول إلى صرف القيمة المالية المترتبة على تنفيذ محل العقد”.

وتابع البيان:” بإثبات الواقع المنسوب إلى المتهم؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمر جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات”.