مجلس النواب: رؤساء اللجان أكدوا للسفيرة البريطانية رفض التدخل في الشأن الداخلي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري ” رفقة رئيس لجنة الطاقة ” عيسى العريبي ” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ” طلال الميهوب ” ورئيس اللجنة التشريعية ” رمضان شمبش ” بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال “.

وبحسب بيان لمجلس النواب، تناول اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي الخميس عددا من الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية.

وأكد رؤساء اللجان خلال الإجتماع على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات المناطة به لإجراء الانتخابات كما أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن ، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد، ورفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وتناول اللقاء ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة.