الدبيبة: كلي ثقة في «البوسيفي» المنتخبة في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

عدد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خطوات حكومته لدعم المرأة الليبية الذي وصفها بـ«الرائدة» بعد اختيار وزيرة العدل بحكومته حليمة البوسيفي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” فخور بالمرأة الليبية الرائدة، وكلي ثقة في الوزيرة حليمة إبراهيم المنتخبة لتمثل ليبيا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب”.

وأضاف:” كما كانت لنا خطوات لدعم الليبيات المتزوجات من أجانب، فقد أقرّت الحكومة تسهيلات لمجانية التعليم والعلاج والإقامة لأبنائهن”.

وأصدر الدبيبة، قرارًا حمل رقم (902) لعام 2022، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

وجاء في نص القرار -اطلعت عليه الساعة24- أنه “يتمتع أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنين الليبيين من مجانية العلاج والتعليم في الداخل، والقبول في المدارس الليبية بالخارج وغيرها من الحقوق الخاصة بالمواطنين الليبيين”.

وتابع القرار؛ أنه ” يعفى أولاد المواطنات الليبيات من غير الليبيين من شرط الحصول على التأشيرة عند قدومهم إلى الدولة الليبي، كما يعفى أزواج المواطنات الليبيات الأجانب من شرط الحصول على التأشيرة قبل السفر ويقتصر على تأشيرة الدخول عند الوصول. كما تلتزم السفارات والقنصليات الليبية بالخارج بتقديم كافة الخدمات لهم أسوة بالمواطنين الليبيين”.