انقشاع تدريجي للسحب والحرارة معتدلة

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وأضاف، أن السحب ستبدأ في الانقشاع تدريجيا من مساء اليوم ليشمل يوم الغد أغلب المناطق.

وتشهد منطقة الشمال الغربي هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، بينما تكون درجات الحرارة القصوى ما بين (23- 28) مئوية.

وفي الشمال الشرق، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق الساحلية. والرياح، شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (23-27) مئوية، ولا تتجاوز (20) مئوية على مناطق الجبل الأخضر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة أثناء الليل على المرتفعات.

وجنوبا في غرب البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (25-28) مئوية.

بينما في الجنوب الشرقي السماء، صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانا على الواحات والسرير. والرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (26-28)مئوية.