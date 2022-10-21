ليبيا.. أجواء مهيأة لسقوط الأمطار على بعض المناطق

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لازالت الفرصة مهيأة، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال في ليبيا، فيما تبدأ السحب في الانقشاع تدريجيا من مساء اليوم ليشمل يوم الغد أغلب المناطق.

جاء ذلك وفقا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب توقعات المركز، فإن منطقة الشمال (غرب) تشهد رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (23- 28) مئوية.

بينما في (الشرق) السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق الساحلية .والرياح، شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

وذكر المركز، أن درجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (23-27) مئوية، ولا تتجاوز (20) مئوية على مناطق الجبل الأخضر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة أثناء الليل على المرتفعات.

وفي الجنوب، السماء صافية إلى قليلة السحب، بالمنطقة الغربية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (25-28) مئوية.

بينما السماء، في الجنوب الشرقي، صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانا على الواحات والسرير. والرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (26-28)مئوية.