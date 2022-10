ليبيا – أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبد المنعم العربي مواصلة التحقيقات في قضية مقتل المهاجرين في صبراتة، وانتظار تقارير الطب الشرعي وتقرير الخبرة القضائية المتعلق بفحص القارب وأسباب احتراقه.

العربي قال في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط”: إن التحقيقات في جرائم القتل تستغرق بعض الوقت للتعرف على الملابسات والظروف، وهذا يكون في الظروف المستقرة، لكن في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا، مع وجود جريمة قتل جماعية، فتوقع ظهور النتائج بعد أسبوعين.

ونوه إلى أن وزارته ستواصل العمل وتتعقب الجناة، وستعمل على تحديد أماكن التهريب في الساحل الغربي والقبض على الشبكات الكبيرة هناك.

Shares

The post داخلية الدبيبة: بانتظار تقارير الطب الشرعي والخبرة القضائية المتعلق بفحص “قارب صبراتة” وأسباب احتراقه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية