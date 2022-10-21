شوبار: الفترة القادمة ستكشف دورا أكبر لإيطاليا بليبيا

الوطن|رصد

قال المتحدث باسم القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن الفترة القادمة من تاريخ ليبيا ستكشف عن دور مهم لإيطاليا في أحداث البلاد، مؤكدا أنها دولة تعمل منذ 2011 بجد في الأزمة.

وأكد شوبار أن إيطاليا مهتمة في ليبيا بملفين مهمين يتمثلان بالطاقة وبالهجرة، مشيرا إلى أن الإيطالين لديهم بسبب مخاوفهم من هذين الملفين رغبة حقيقية بحصول الاستقرار في ليبيا.

وأضاف شوبار أنّ المشهد الليبي يعيش في حالة من الإرباك والفوضى العارمة، مؤكّدًا أنّ الملف الليبي الآن يُدار من قبل مجلس الأمن الدولي والقوى العظمى والخارجية الأمريكية، وليس لليبيين ولا للدول المجاورة لهم أي دور في تحريك هذا الملف.