الكهرباء تعلن قرب دخول الوحدة الأولى من محطة طبرق الغازية

أخبار ليبيا 24

قالت، الشركة العامة للكهرباء، إن الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، لازالت مستمرة، مشيرة إلى أنها ستدخل على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القريبة القادمة.

وأضافت الشركة، أنها تتابع أعمال تصريف الطاقة المنتجة للمشروع بالربط مع الشبكة العامة، كما أن العمل جارٍ وبخطوات متسارعة على استكمال باقي وحدات التوليد الثلاثة للمشروع.

ويتكون المشروع من أربع وحدات توليد، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة توليد 185 ميغاوات، بإجمالي 740ميغاوات.