حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 21 أكتوبر 2022)

أظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، فيما تبدأ السحب في الانقشاع تدريجيا ابتداء من مساء اليوم لتشمل غدا السبت أغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة علي المناطق الساحلية الممتدة من الخمس حتي سرت، مع ظهور ضباب الليلة وخلال الصباح الباكر غدا علي المناطق الممتدة من زليتن حتي مصراتة، وبني وليد وأبو قرين والمناطق القريبة منها.

– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.



الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق الساحلية.

– الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 23 و27 درجة ولا تتجاوز 20 درجة علي مناطق الجبل الأخضر مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة أتناء الليل على المرتفعات.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة.