بوسهمين: الأطراف الدولية يجب أن تكون جادة في إنهاء المراحل الانتقالية

ليبيا – رأى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” أن الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، تواكب الوضع الليبي، رغم تأخر الحكومات المتعاقبة في إبرامها، مؤكدًا في سياق آخر على أن حل الأزمة في البلاد يكمن في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

بوسهمين وفي تصريح خاص لـ”عربي21 ” الثلاثاء زعم أن الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا تصب في صالح البلاد، حتى في ظل حالة التشظي السياسي التي تعيشها ليبيا، خاصة أنها لم توقع بتغليب طرف على آخر، أو تنازل عن أي جزء من التراب.

وردًا على سؤال حول إمكانية تطبيق الاتفاقية في تأزم الوضع الليبي، قال بو سهمين: إن السياسي المسؤول أو الحكومة التي تملك زمام الأمور عليها تأخذ بالأسباب، وتسخر كل الموارد لخدمة أمن البلاد، بل عليها أن تسارع بتنفيذ الاتفاقيات التي من شأنها تحصين البلد، كالاتفاقية البحرية التركية الليبية، كما عليها أن تسارع إلى استغلال الموارد النفطية سواء في البر أو البحر لخدمة البلد.

وفي رؤيته للحل في ليبيا في ظل أزمة تنازع السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، قال بوسهمين على هامش ندوة سياسية في إسطنبول: “يجب إنهاء المراحل الانتقالية وإنهاء عمل السلطات الحالية، وعلى الحكومة الحالية التي أفرزتها اتفاقية جنيف أن تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن يتمكن البرلمان المنتخب من عرض الدستور للاستفتاء الشعبي”.

وتعليقًا على تعيين مبعوث أممي أفريقي في ليبيا، وإمكانية أن يساهم ذلك في تسريع الحال، ذكر بوسهمين أن جدية الأطراف الدولية الفاعلة المهتمة بالملف الليبي، إلى جانب الإرادة السياسية الشعبية لليبيين، يجب أن تدفع بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

