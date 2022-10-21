أخبار ليبيا 24

أحبطت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة من إحباط عملية هجرة غير شرعية على شواطئ القره بولي غرب ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم ضبط 94 شخصًا من عدة دول أفريقية، بينهم 45 نساء و9 أطفال.

وأضافت الداخلية، أن العمل جارٍ على ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، والتي ترتب عليها الكثير من الكوارث الإنسانية بهدف الثراء السريع.

وذكرت أنه تم اتخاد كافة الإجراءات القانونية وعرض الموضوع على النيابة العامة، حيت تمت إحالة المقبوض عليهم إلى جهاز مكافحة الهجرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.