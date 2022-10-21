بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة علي بعض مناطق الشمال , وتبدأ السحب في الانقشاع تدريجيا من مساء اليوم ليشمل يوم الغد أغلب المناطق .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة علي المناطق الساحلية الممتدة من (الخمس حتي سرت ), مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد علي المناطق الممتدة من (زليتن حتي مصراتة_ وبني وليد وأبو قرين والمناطق القريبة منها) .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق الساحلية .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (23-27)مْ , ولا تتجاوز (20)مْ علي مناطق الجبل الأخضر مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة أتناء الليل على المرتفعات.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على الواحات والسرير .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:27)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:16).