الهنقاري لـ«الليبيين»: الصديق الكبير حافظ على مالكم من الضباع والذئاب والكلاب

دافع المحلل السياسي لقنوات الإخوان، والمؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، للمرة الثانية في أقل من يوم عن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، زاعما أنه حافظ على مال الشعب الليبي من الضياع.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الصديقان- الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، والصديق الصور النائب العام- كي لا ننسى أن نعطي قدر الرجال حقهم بالامتنان والاحترام وجدانهم في زمن مخلتف عن السبعين سنة الماضية الاعتيادية يتميز فيه إلا الرجال أمام امتحان عسير يحتاج الحكمة والشجاعة والصبر عن منْ تقلدوا نفس المناصب منذ الاستقلال 1952″، على حد تعبيره.

وأضاف:” الأول حافظ على روح القانون في زمن قانون السلاح والقبيلة التي تحمي الخارجين عن القانون، ولم يدخر جهداً ليلاً ونهاراً ليبث فيه الروح وفق سياسة رصينة وحكيمة”.

وتابع:” الثاني، حافظ ودافع عن مالكم في وقت كانت الضباع والذئاب والكلاب المسعورة تهاجم من أجل أكل الفريسة بعظامها، وإن قذف لهم فتات من أجل كف شرها”، على زعمه.

وادعى الهنقاري، أنه يعتبر الصديق الكبير «حكمة» للحفاظ على أكبر قدر ممكن”.

وكان الهنقاري، دافع في وقت سابق، عن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال الهنقاري في تغريدة عبر “تويتر”، إن “التضحية بالمحافظ الصديق الكبير يعني تضحية برزق وأموال الشعب الليبي”.

وأضاف: “يكفي أنه حافظ على عدم انزلاق الدولة نحو الإفلاس والتسول أمام البنوك الدولية في ظروف غير اعتيادية، ومستقرة بحكم الانقسام والحروب ومراكز القوى ودفع الشعب الليبي ثمن هذا الصمود في الحفاظ على ماله”.