منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في واقعة اختطاف مسؤول بالمجلس الرئاسي

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامة المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي صلاح عبدالسلام محمد، الذي تم اختطافه في 19 أكتوبر الجاري بمنطقة رأس حسن بوسط مدينة طرابلس، من قبل مجموعة مسلحة قامت باقتياده إلى مكان مجهول.

وطالبت الجنة، وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل عاجل، داعية النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاختطاف للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.