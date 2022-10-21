الدبيبة يعلق على انتخاب ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في وقت متأخر الخميس، عن فخره بالمرأة الليبية، معبرا عن ثقته في في وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن المنتخبة لتمثيل ليبيا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

والخميس، انتخب مجلس وزراء العدل العرب دولة ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بالمجلس في دورته رقم 38 المنعقدة بمدينة إفران في المغرب، بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «فخور بالمرأة الليبية الرائدة، وكلي ثقة في الوزيرة حليمة إبراهيم المنتخبة لتمثل ليبيا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب»، وأضاف: «كما كانت لنا خطوات لدعم الليبيات المتزوجات من أجانب، فقد أقرت الحكومة تسهيلات لمجانية التعليم والعلاج والإقامة لأبنائهن».

– انتخاب ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بمجلس وزراء العدل العرب

– «حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، قرارا يمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين.

ونص القرار، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على تقرير أحكام خاصة لهم، حيث جاء في المادة الأولى «يتمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج»، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع «فيسبوك»، الخميس.

وجاء في المادة الثانية «الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين».