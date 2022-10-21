أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، إن الجيش الليبي سيكون دومًا ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد.

جاء ذلك خلال تمرين تعبوي نفذه اللواء 53 مشاة مستقل، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وبمشاركة 30 وحدة عسكرية.

وعقد الدبيبة اجتماعا موسعا ضم كافة القيادات العسكرية المشاركة في التمرين لمناقشة عدد من الموضوعات العسكرية الهامة.

وحضرت التمرين التعبوي الملحقيات العسكرية الإيطالية والتركية والسودانية، إلى جانب رؤساء الأركان التخصصية برئاسة الأركان العامة، ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الدفاع وعدد من ضباط الجيش.