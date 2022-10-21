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البركي: نحتاج إلى تعلم أصول الاختلاف حول القضايا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا الدكتور عبدالرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، السياسيين إلى تعلم أصول الاختلاف حول القضايا، من أجل حل الأزمة الليبية.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “أزمتنا ليست في اختلافنا”، مضيفا: “نعم نختلف فيما بيننا، ونناقش وجه الاختلاف، لكن قبل ذلك يلزم أن يكون اختلافنا منطقيا وله ما يبرره ولو على سبيل التقليد فيما حدث في بعض الدول التي تجاوزت خلافاتها وأزماتها، واستقرت على نظام سياسي معين”.

مشددا على قوله: “نحن في حاجة إلى تعلم أصول الاختلاف حول القضايا”.

 

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صحيفة الساعة 24

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