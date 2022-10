الحراري يشارك في المؤتمر الدولي حول الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين

ليبيا – شاركت ليبيا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى تحت شعار “التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين” والمنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنباي، حيث ترأس الوفد الليبي اللواء لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للدبيبة.

وتشارك ليبيا في أعمال المؤتمر الذي استمر على مدى يومين وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لحكومة تصريف الأعمال بمشاركة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وبحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، بما في ذلك وزراء عدة حكومات وغيرهم من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.

وقد ألقى الحراري كلمة ليبيا في هذا المؤتمر، حيث استعرض فيها جهود ليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والعالمي، وأهم التحديات التي تواجه ليبيا ومحيطها الاقليمي والمجتمع الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة لمنع التهديدات الإرهابية وإضعافها بفاعلية أكبر.

كما تطرق الحراري الى الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وبؤره، متطرقًا الى دور ليبيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم الدولة “داعش” وغيرها من المنظمات في كافة انحاء البلاد على طوال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتحسين الضوابط الحدودية والجمركية من أجل منع وكشف حركة الإرهابيين، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة التقليدية، والمتفجرات، والأسلحة النووية والكيميائية، والمواد البيولوجية أو الإشعاعية كما سيدعم المؤتمر كذلك تنفيذ تدابير إضافية بشأن أمن الحدود وإدارتها، والعدالة الجنائية، وتبادل المعلومات، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين.

