فركاش: ملفا الطاقة والهجرة غير الشرعية “يحكمان” مصالح إيطاليا في ليبيا

الوطن|رصد

قال المتابع للشأن العام، فرج فركاش، إنّ إيطاليا لها مصالح كبيرة في ليبيا تتمثّل في حرصها على إيقاف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الحرص على مصادر الطاقة.

وأشار فركاش إلى أنّ التّنافس قويّ جدا بين الدول الأوروبية على ليبيا، لا سيّما إيطاليا وفرنسا، منوّهًا إلى أنّ التدخّل الروسي في ليبيا يثير قلق الغرب ويؤثر كثيرا على قراراتهم تجاه البلاد.

وأحال فركاش تمسك إيطاليا بدعم الحكومة منتهية الولاية إلى الآن بسياستها الرامية إلى دعم الاستقرار إلى حين الوصول إلى الانتخابات، وفق تعبيره.