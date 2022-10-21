البشتي: دول كثيرة أفقر منا تعيش حياة أفضل منا

تعجب المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، من الوضع المعيشي للشعب الليبي، مقارناً بينه وبين شعوب أفقر منه، مؤكدا أنه يعيشون أفضل منه، محملاً المسؤولين مسؤلية الإفقار وفقدان الحياة الكريمة.

وقال البشتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” دول كثيرة أفقر منا تعيش حياة أفضل منا”.

وأضاف البشتي، عبر حسابه:” أسرقوا لكن اتركوا للفقراء ما يعيشون به حياة كريمة”.

أكد البشتي، في وقت سابق، أن البلاد أصبحت في قبضة ثالوث السلاح والتطرف والفساد.

وقال في منشور آخر “الناس العاديين والبسطاء لا يصارعون على السلطة ولا على المال في ليبيا، ولكنهم الضحية الأكبر لهذا الصراع الذي ليس لهم فيه لا ناقة ولا جمل كما يقال”.