تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة وتكون جيدة اليوم وغدا على ساحل سرت.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا غدا إلى قبلية، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت.

– درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.