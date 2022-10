لملوم: ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من أسر المهاجرين

ليبيا – كشف رئيس مؤسسة “بلادي” لحقوق الإنسان طارق لملوم عن ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من أسر مهاجرين فقدوا الاتصال معهم عند وصولهم إلى الأراضي الليبية، مقارنة بالأعوام الماضية.

لملوم رجح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” وقوع هؤلاء المفقودين ضحايا لمافيا الاتجار بالبشر بالنظر إلى اعتماد قيادات الحكومتين المتصارعتين على السلطة التنفيذية، في إطار تعزيز مواقعهما على تشكيلات مسلحة منخرطة في جريمة تهريب البشر، وبالتالي يتم التغاضي عن قادة تلك التشكيلات وعن حلفائهم أيضاً بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنه يتم الاكتفاء بالقبض على صغار المهربين في نطاق سيطرة كل حكومة، وبالتالي يشعر الكبار بضمان الهروب من العقاب فتزداد وحشيتهم.

