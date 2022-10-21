المهدوي: فكرة الاستئثار بالسلطة من قبل حكومة الدبيبة هو “ارتداد للأسوأ”

الوطن|رصد

قال الأكاديمي والباحث السياسي، أحمد المهدوي، إنّ لقاء باتيلي مع السائح جاء لإمكانية إمكانية الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا، ومدى قدرة المفوضية العليا للانتخابات على أن تكون قادرة على إجرائها.

وأشار المهدوي، إلى أنّ الأوضاع تبدو الآن أسوأ مما كانت عليه في أواخر عام 2021، معتبرًا أنّ فكرة الاستئثار بالسلطة من قبل الحكومة منتهية الولاية هو “ارتداد للأسوأ” في التاريخ الليبي.

وأكد المهدوي أنّ البعثة الدولية في ليبيا تحتاج إلى تغيير من الداخل، منوها إلى أن هناك اتهامات للبعثة في الفساد، إضافة إلى ضرورة تغيير “قاعدة البيانات الدولية” ومعرفة من هم الأطراف الذين يجب الحوار معهم بالضبط.