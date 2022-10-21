العربية: مشاورات عقيلة والمشري في المغرب حققت تقدماً

قالت قناة العربية إن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري سيستأنفان مباحثاتهما في العاصمة المغربية الرباط بشأن تسوية الخلافات حول المناصب السيادية والحكومة والانتخابات.

ونقلت القناة عن مصدر مغربي مطلع على المشاورات، قولها إن المشاورات غير الرسمية التي جرت بدعوة من المملكة المغربية، استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس حققت تقدما.

ورجح المصدر للقناة عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم الجمعة تُقدم فيه تفاصيل أكثر حول طبيعة التفاهمات أو الاتفاق الذي قد تسفر عنها هذه الجولة الجديدة من المشاورات بين المجلسين.

وأضاف المصدر أن المغرب يريد بتيسير عقد هذه المشاورات تجاوز الانسداد الحالي والتوصل لحل يجنب ليبيا العودة إلى الاقتتال والمضي قدما في عملية سياسية تنتهي بتنظيم انتخابات توافقية.

وكشف المصدر أن النقاشات في الرباط تتركز أساسا حول المصرف المركزي ووظائف أخرى سيادية، من بينها هيئة الرقابة وديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن التوصل لتفاهمات بشأن الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب الحساسة سيساعد في حل أزمة وجود حكومتين متنافستين على الشرعية، وسيجنب ليبيا المزيد من الانقسامات المؤسسية والمناطقيةـ بحسب ما ذكرته القناة عبر موقعها الإلكتروني.