الشباب والعمل والتأهيل تتابعان برنامج التدريب ضمن مشروع المدارس الصيفية للشباب

عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل لقاء بين وزير الشباب بحكومة الوحدة، “فتح الله الزني”، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة “م.علي العابد الرضا”، لمتابعة برنامج العمل المشترك بين الوزارتين في مجال بناء قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم.

واستعراض اللقاء نتائج التدريب ضمن المشروع الوطني المدارس الصيفية للشباب والذي ساهمت فيه وزارة العمل والتأهيل بعدد من الورش التدريبية التأهيلية المتنقلة وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ مشاريع تدريبية تخصصية في عدة مجالات لتدريب الشباب على المستوى الوطني.