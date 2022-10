البرغثي: لا توجد جهة يمكن التعويل عليها لكبح جماح مافيا تجار البشر في ظل انقسام الجيش

ليبيا – توقع وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي تغوّل مهربي البشر بالبلاد في ظل انشغال المؤسسات والهيئات بالصراع الراهن على كراسي السلطة، وانصرافهم عن متابعة هذه القضية وغيرها من القضايا والجرائم ذات التداعيات الكارثية كانتشار السلاح والمخدرات.

البرغثي رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه في ظل الأوضاع الراهنة لا توجد جهة يمكن التعويل عليها لكبح جماح مافيا تجار البشر، في ظل انقسام الجيش، وعدم وجود مؤسسة أمنية قوية.

وأضاف: “التفاعل الرسمي والشعبي مع الحادث الذي أعاد تسليط الأضواء على هذا الملف المهم كان كعادته تفاعلًا وقتيًا، وسرعان ما تم تجاوز الأمر، ومن المتوقع نسيانه إلى حين وقوع حادث جديد، للأسف قد يكون هذا غير بعيد بفعل توافد الرحلات في هذا التوقيت قبل حلول فصل الشتاء الذي يصعب الإبحار خلاله”.

وحذر من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ إذا ما طبق اليمين الإيطالي الفائز مؤخرًا في الانتخابات خططه بفرض حصار بحري ومنع استقبال المهاجرين. فهذا يعني تكدسهم بالبلاد في ظل عدم القدرة على ضبط الحدود الجنوبية ويؤدي إلى ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع، وتزايد الاتهامات التي ستوجه لليبيا بانتهاك حقوق المهاجرين.

