مجلس وزراء العدل العرب ينتخب ليبيا لعضوية مكتبه التنفيذي

أخبار ليبيا 24

انتخب مجلس وزراء العدل العرب، الخميس، دولة ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بالمجلس في دورته الـ 38 المنعقدة بمدينة إفران في المغرب، بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن.

وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للمجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي واتفاقيات مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقيات العربية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة للجهود التي قامت بها وزارات العدل العرب خلال جائحة كورونا.

وبحسب بيان وزارة العدل الليبية، استقبل وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير الاتفاقات المشتركة في 3 مجالات عدلية.

وقالت الجامعة العربية في بيان عبر موقعها على الإنترنت إلى أن الاجتماع يأتي بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية وباستضافة وزارة العدل بالمملكة المغربية.