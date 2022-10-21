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السني: أجريتُ مناقشات صادقة وصريحة مع البعثة الأفريقية لدى الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف مندوب حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة الطاهر السني، اجتماع بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة، والذي شارك فيه بـ” الصادق الصريح”.

وقال السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كان من دواعي سروري أن أكون بين أخواتي وأخواتي في أفريقيا، ضمن اجتماع بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة”.
وأضاف:” أجرينا مناقشات صادقة وصريحة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وتابع:” كان هدفنا هو الإجابة على سؤال كيف للتغلب على التحديات وليس مجرد سرد ما هي”، موجها الشكر إلى بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي.
وكان البعثة الأفريقية، نشرت صورة تجمع مبعوثي دول القارة لدى الأمم المتحدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” ووصفتها بـ”العائلية”، على هامش جلسة المناقشات التي عقدت من الفترة 14 إلى 15 أكتوبر، تحت شعار “أفريقيا في السعي لتحقيق نظام عادل متعدد الأطراف”.

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البعثة الأفريقية لدى الأمم المتحدة السني مناقشات صادقة وصريحة

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صحيفة الساعة 24

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