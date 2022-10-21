المبشر يوجه رسالة إلى المبعوث الأممي الجديد

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 October, 2022

وجه رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، رسالة إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، متمنيا له النجاح في مهمته التي وصفها بـ “الصعبة”.

وقال المبشر في نص رسالته التي خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بها، “إلى السيد باتيلي قبل أن تبحث عن حل بين الليبيين، ابحث عن حل بين الدول صاحبة المصالح في ليبيا ووحد موقفها قبل أن تخطو خطوة واحدة في أي مشروع لليبيا… وبعد أن تنجح في توحيد مواقف الدول المتداخلة في الشأن الليبية فأن الحل سيكون ممكنا”.

وتابع المبشر، “بعد عشر سنوات أصبح الأمر أكثر وضوحا وهو أن الأزمة الليبية ليس أزمه ليبية فقط”، مؤكدا أن الليبيين قادرين على تجاوز خلافاتهم الداخلية والوصول إلى الاستقرار ودعم العالم بالطاقة والمساهمة في مساعدة دول الجوار وغيرها.