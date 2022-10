الدبيبة يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي

ليبيا – أصدر مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال قرارًا بشأن تقرير أحكام خاصة بأولاد الليبيات المتزوجات بأجانب.

المجلس وفي المادة الأولى من قراره الذي يحمل الرقم “902” لعام 2022، أكد على حق أبناء الليبيات بالتمتع في كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج.

كما نصت المادة الثانية من القرار على الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين.

