العبيدي: هناك “اقتراح” لنسخة ثالثة من مؤتمر برلين

الوطن|رصد

قال الباحث الليبي، جبريل العبيدي، إنّ هناك اقتراح لنسخة ثالثة من مؤتمر برلين الذي سيجمع الأطراف الليبية والقوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمتدخلة في الأزمة في ليبيا”. مشيرًا إلى أن ألمانيا ما تزال على دعمها للحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة.

وأضاف العبيدي أنّ هناك العديد من اللقاءات والاتفاقيات التي سعت لإيجاد حل لليبيا وفشلت أو أفشلت، ومنها؛ مؤتمر باريس الأول والثاني، وروما اليتيم، وبينهما كانت اتفاقية الصخيرات وبعدها اتفاق جنيف، “حتى أنّ الانتخابات التي كانت فرصة للحل وكانت قاب قوسين أو أدنى تم الانقلاب عليها”.

وأوضح العبيدي أنّ مؤتمر برلين الثالث يسعى لإنهاء الخلاف الأوروبي في ليبيا والذي تسعى تركيا لاستغلاله، وأصبح هذا

المؤتمر ضروريًا خاصة بعد اتفاقية البحر المتوسط التي تحاول تركيا خلالها الستحواذ على الغاز وإخراج الأوروبيين من الحسبة.

وصرّح العبيدي أنّ الأمر الجديد في هذا المؤتمر هو إيجاد الحل البديل، ففي حال عدم اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات “فستكون هناك خيارات أخرى مثل الاستفتاء، أو اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل”، مما يعني تحييد المجلسين واقتراح حلول بعيدًا عنهما.