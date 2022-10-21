منظمة إيطالية تشتري سفينة بـ2.7 مليون يورو للبحث عن مهاجرين من ليبيا

قال موقع وكالة الأنباء الوطنية الإيطالية، إن منظمة “إميرجنسي” الإنسانية غير الحكومية الإيطالية تشتري سفينة من النرويج ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 175 لاجئًا في كل مهمة، وستعمل بالمياه الليبية.

وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته “الساعة 24” أن سفينة “البحث والإنقاذ” الجديدة التابعة لمنظمة “إميرجنسي”، والتي تم تقديمها أمس في جنوة، ستغادر قريبًا، في أوائل نوفمبر، لبدء إنقاذ الأرواح جنوب مالطا ولامبيدوزا، ومنطقة “البحث والإنقاذ” الليبية، والمياه الدولية لوسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن التكلفة الإجمالية تقارب 2.7 مليون يورو، منها 1.5 مليون للشراء و 600000 للتجديد، وكلها نتيجة لتبرعات أفراد لمؤسسة “إميرجنسي” الخيرية.

بدورها قالت روسيلّا ميتشو، رئيسة منظمة “إميرجنسي”، “نحن نقوم بالمهمة كبدلاء، لن تكون مسؤولية المنظمات غير الحكومية التدخل في هذا المجال، ولكن المسؤولية الأساسية للدول، وفي غيابهم، يبدو أنه من الضروري تعويض ذلك، ونأمل أن يكون ذلك في أقصر وقت ممكن، حتى لو لم نر حتى الآن أي علامة على تحسن في وجهة النظر هذه. كل يوم، في البحر الأبيض المتوسط، يموت ثلاثة أو أربعة لاجئين في المتوسط”.