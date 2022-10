العابد يبحث مع السيفاو تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في المناهج والأساليب التدريبية الحديثة

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد في ديوان الوزارة في مكتبه وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل عددًا من الملفات ذات العلاقة بين الوزارتين، حيث أكد الوزراء على تفعيل المذكرة الموقعة بين الوزارتين وتعزيز سبل التعاون، خصوصًا في المناهج والأساليب التدريبية الحديثة والبدء في وضع لائحة للتعليم الافتراضي، وإقامة برامج تدريبية عبر المعامل والورش الافتراضية وخاصة فى مجال المهنية والحرفية لرفع الكفاءة.

بدوره، أشاد العابد بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم التقني والفني في تطوير العملية التدريبية التي تساهم في توفير احتياجات سوق العمل من المهن والحرف المطلوبة.

واتفق الجانبان على الاستفادة من الورشات والمعاهد التي تتبع للوزارة على المستوى الوطني لإطلاق عدد من المشاريع والبرامج التدريبية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

