الجديد: الأخبار المتداولة عن تخفيض سعر الصرف صحيحة

الوطن|رصد

أشار الخبير الاقتصادي مختار الجديد إلى أهم النقاط التي تم استخلاصها من المؤتمر الصحفي لنائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وقال الجديد في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الاخبار التي تم تداولها عن تخفيض سعر الصرف في شهر مارس الماضي لم تكن كاذبة، مؤكدًا أن التوقعات كانت تشير بامكانية التخفيض في شهر 7، بعد تأكيد الحبري الأمر بقوله أنهم أعدوا مذكرة وتم احالتها للصديق الكبير.

وأضاف الخبير الاقتصادي “في ذلك الوقت رفض الصديق الكبير فكرة التخفيض وربما له مبرراته فقد تم إقفال النفط في تلك الفترة ولم يكن معروفًا إلى متى سيستمر ذلك الاقفال، وهنا نعيد ونذكر بمن اقفل النفط وبمن كان سببًا وراء عدم تخفيض سعر الصرف“، متبعًا “بعد أخذ ورد، وافق الصديق الكبير على تعديل سعر الصرف وهذا ما عبر عنه الحبري حرفيا في مؤتمره الصحفي بأن الكبير قال له: (أنه لا مانع لديه وتوكلوا على الله) وقد أشرنا إلى ذلك في منشور سابق بالقول ان الكبير غير معترض على تعديل سعر الصرف“.

وأكمل الجديد “هنا يأتي الاستغراب من الخطوة التي قام بها الحبري وهي عقد اجتماع لمجلس الإدارة ودعوة الكبير له . وهو على يقين أن الكبير سيرفض . فهل كان يريد الحبري تعديل سعر الصرف فعلا ام انه يريد تصفية حسابات شخصية بينه وبين الكبير“، لافتًا إلى “أن الجيد في الأمر أنهم اقتنعوا أخيرًا جميعهم بأن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد وان تعديل سعر الصرف امر ممكن“.

وختم “ما نريده الآن كخطوة أولى هو تحقيق هذا الأمر وتعديل سعر الصرف ولا تعنينا المشاكل العائلية بين الكبير والحبري، مؤكدًا “يجب أن يرحل الاثنين معا فقد سئمنا من عبثهم ففي يوم يخرجون علينا بصورة وهم يصافحون بعضهم وفي اليوم الذي يليه يخرج أحدهم على الآخر بتصريحات مستفزة . فهل هذا السلوك سوي لأشخاص على هرم السلطة في ليبيا“.