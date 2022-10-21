رجال بن قدارة.. من يضم مجلس إدارة “الوطنية للنفط” الجديد؟

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” أعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ومجالس إدارة العديد من الشركات التابعة لها لفرض سلطته التي لا تزال هشة للغاية وفق تعبيره.

وأشار موقع “أفريكا أنتليجنس” إلى أن “فرحات بن قدارة” كان قد شغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 2006 حتى ثورة 17 فبراير 2011 قبل أن يسافر إلى إسطنبول، كما شغل منصب نائب رئيس المجموعة المصرفية الإيطالية Uni-Credit من مارس 2008 إلى مايو 2011.

وأضاف الموقع أن “بن قدارة” عاد إلى المشهد الليبي بسرية كمستشار لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله الثني، وأقام في دبي حيث أصبح رئيسًا للبنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وهو بنك استثماري مملوك لهيئة الإمارات للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي والبنك الخارجي الجزائري.

ولفت موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” أراد استعادة منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي من الصديق الكبير الذي شغله منذ 2011، فيما يتعين عليه الآن إصلاح الجسور والعمل معه، بالنظر إلى أن عائدات النفط التي يتم دفعها مباشرة إلى المركزي.

وقال الموقع إن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد يضم خبراء فنيين عملوا في الشركة منذ سنوات عدة، من بينهم مدير العمليات السابق في شركة أكاكوس للعمليات النفطية “حسين صفار”، الذي تصادم مع رئيس المؤسسة السابق مصطفى صنع الله في ديسمبر 2021 وأعلن وقتها أنه سيقيله.

ويضم مجلس الإدارة أيضا وفق “أفريكا أنتليجنس” رئيس شركة سرت للنفط والغاز “مسعود سليمان موسى”، حيث تمتلك الشركة 21 امتيازاً وحقلاً نفطياً، إضافة إلى الرئيس السابق لشركة زلاف للنفط والغاز ومدير شركة مرزق للنفط، “خليفة عبد الصادق” الذي تم تعيينه أيضا وكيلا في وزارة النفط والغاز.