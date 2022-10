الغرياني:حفتر يتوعد بالحرب مره أخرى.. والبلاد بحاجة لإعادة تفعيل الحرس الوطني لأنه سيحل 80% من مشاكلنا

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه على الدولة تشكيل قوات قوية وتمكنها من العتاد والسلاح والأفراد تحت مسمى “محاربة التهريب” وتكون تابعة لأي جهة، للإسهام في علاج مسألة التهريب.

الغرياني علق خلال استضافته عبر برانمج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على ما يتعرض له المواطن الليبي في منفذ رأس اجدير، معتبرًا أن ما يحدث هو “ذل”، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات صحيحة بالخصوص كاستدعاء السفير وتوجيه التحذير لحكومته.

وأضاف: “أتعجب من أمر البلاد وكيف وصل حالنا، الفساد ضارب أطنابه والشعب سلبي وهذا الداء العضال، السلبية والتفريط في حقوقنا لذلك لا بد من إعادة تفعيل الحرس الوطني، لأنه 80% من مشاكل ليبيا ستحل، التهريب سيختفي والكثير من أصناف الظلم ينصلح أمره، لا بد من عدم إهمال هذا الأمر ومن يخرج للميادين عدد مخجل، ويجب أن يوجد طريقة لإخراج الناس للمطالبة بحقوقهم بدلًا من هذه المذلة”.

وأكد على أن البلاد بحاجة لتفعيل الحرس الوطني ويجب على المواطنين الحديث والمطالبة بذلك بقوة من خلال الخروج للميادين.

التهريب اسمه لا يتفق مع ما يجري، فمعنى تهريب يعني يجري خفية والناس لا تعلم به والسلطات الأمنية تبحث عنه وتتابعه، وإن ضبط أهله وقع عليهم العقاب المناسب، لكن ما يجري في بلادنا ليس تهريبًا بل صائل محارب قاطع طريق غاصب، هذه الأسماء التي يمكن أن تطلق، عندما تذهب لمعبر رأس جدير وصبراتة وزواره أو أي منفذ آخر تجد الأمر جهارًا نهارًا، ولا أحد يعترض عليه، والدولة لم تعمل فيه جهدًا ولا مطاردة، كأنها مؤسسة مرخص لها، لذلك لا يمكن إطلاق عليه مسمى تهريب بل هذا قطع طريق وصائل ومحارب.

إن كانت الدولة تقول إنها عاجزة عنهم لأن هؤلاء مسلحون ويقتلون! لماذا عملتم قوات خاصة اسمها قوات مكافحة الإرهاب ولم تشكلوا قوات قوية ومكنتموها وأعطيتموها العتاد والسلاح والرجال؟ سموها محاربة التهريب واجعلوها تابعة لأي جهة لنسهم في علاج الموضوع، لكن أن تبقى هكذا على علاته والتهريب معروف في السلع المدعومة والدولة تدفع ما يقرب 20 مليارًا من جيوب الليبيين ويتصدقوا بها على المافيات.

المنطقة الشرقية هذا أمر لا يعنيهم بل حفتر وصغاره ثابت عليهم التهريب في النفط، والناقلات التي تأتي على ناقلات بنغازي معروفة، كل الدول تأتي ليست للسلع المدعومة فقط حتى الأشياء التي في بطن الأرض ويقال إن هناك دول تحفر وتهرب، الحكومة لن تبقى ساكتة وغافلة، علاجها إما الدعم يسحب ويبقى سعر السلع حقيقي ويعطوا الليبيين الدعم مع المرتب أو أي طريقة أخرى، وتشكل قوة مدججة بالسلاح تمنع التهريب حتى لا يكون جهارًا.

ما يحدث في رأس اجدير هذا مؤسف هل ترضى أي دولة أن يعامل رعاياها من دولة مستفيدة من المنفذ؟ الشعب التونسي صداقته وإخوته للشعب الليبي معروفة، لكن أن تبقى السلطات مستفيدة وتمكر بنا! أنا لست مريضًا وأريد أن أذهب لتونس وقبل أن أدخل لتونس أبقى في الصحراء 10 ساعات لا مبرر لذلك إلا المكر، السلطات التونسية مستفيدة منا وتمكر بنا ونحن لا نغضب لرعايانا، كان مفترضًا أن نستدعي السفير ونوجه التحذير لحكومته.

هذا ذل وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات صحيحة، حتى الدول غير المسلمة لو المواطن الأمريكي يتعرض لذل في منفذ تغضب والبرلمان ينعقد لأنهم يعرفون حقوق رعاياهم عليهم والخوف من القانون يمنعهم. كل وزير له علاقة واختصاصات وشيء مسؤول عنه بشكل مباشر، يحاسب عليها قانونًا وشرعًا، أنصح الحكومة والمسؤولين بتكوين قوة ضاربة لمحاربة هؤلاء ومن يضبط ينزلون به عقاب؛ لأنه قاطع طريق.

التهريب في البشر وما يصدر من القوات الأمنية صدى لدعاية المجتمع الدولي، المجتمع الدولي شكل حزامًا وطوق ولا يسمح بالتهريب ويسميها هجرة غير شرعية، لكن لليبيا يقول عليكم أن توطنوهم في بلادكم! هل نحن لا نستحق أن نحفظ بلادنا؟ أليس لدينا قوانين نطبقها؟ الكتائب الأمنية التابعة للدولة تنجر وراء التصريحات ويخافون، كل من يتكلم عن الهجرة ومن يدخل البلاد على خلاف القانون يتكلمون بكل تحوط ويقولون لهم استخلصناهم من العصابات ووضعناهم في معسكرات، هل القانون الليبي يقول من يدخل البلاد بالتهريب وخلاف القانون نضعه في معسكرات؟ هذه التصريحات تدل على التخاذل من الكتائب ويجب ان تقول حولناهم لجهات الاختصاص للتحقيق معهم.

أتعجب من أمر البلاد وكيف وصلنا لحالنا، الفساد ضارب أطنابه والشعب سلبي وهذا الداء العضال، السلبية والتفريط في حقوقنا وقد اقترحت في الحلقة الماضية أنه لا بد من إعادة تفعيل الحرس الوطني، 80% من مشاكل ليبيا ستحل، التهريب سيختفي والكثير من أصناف ووجوه الظلم ينصلح أمره، لا بد من عدم إهمال هذا الأمر ومن يخرج للميادين عدد مخجل ويجب أن يوجد طريقة لإخراج الناس للمطالبة بحقوقهم بدلًا من هذه المذلة.

حفتر يتوعد بالحرب مره أخرى بدلًا من حل المشاكل، ويرى الجنوب وما يعاني منه، نحن محتاجون لتفعيل الحرس الوطني ويجب على الناس أن تتكلم عن ذلك بقوة وتخرج للميادين؛ لأنها ستحل الكثير من المشاكل.

أما بشأن ملتقى ذكرى التهجير الذي سيكون يوم السبت القادم نأمل أن يكون مفيدًا لأن المهجرين مظلومون وبشكل كبير ولم يتحصلوا على ما يجب أن يتحصلوا عليه، المهجرون كما أن لهم حقوقًا وعليهم واجبات هم يطالبون أكثرهم بالحقوق ولا يلتفتون للواجبات، كم مهجر أخرجه حفتر من داره وممتلكاته؟ يجب أن يستفيدوا من الحرية التي لهم في المنطقة الغربية ويوحدون صفوفهم ليشكلوا مجلسًا واحد يمثلهم. هذا العلاج والحل، لكن في كل مرة يخرج أحد ويشتكي، الحق لا يتصدق به على أهله صدقة بل ينتزع انتزاعًا.

