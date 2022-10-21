الشارف: سيكون دور المبعوث الجديد شكليًّا ولن يأتي بما هو جديد

الوطن|رصد

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة بنغازي، حسين الشارف، إنّ المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” سيكون دوره شكليًا ولن يأتي بما هو جديد.

وأشار الشارف، في تصريحات صحفية، إلى أنّ باتيلي لن يكون أفضل مما سبقه، حيث إنّ الأطراف المتنازعة في ليبيا لا تريد إجراء الانتخابات بل البقاء في السلطة.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع أنّه يجب على “باتيلي” أن يستمع إلى الشعب الليبي والنخب السياسية والمثقفين وشيوخ القابل الليبية، لا أن ينتظر دعوات المجلسينإذا كان يريد أن يصنع فرقًا عمّن سبقه.

وتابع الشارف “أنّ المجتمع الدولي ليس صادقًا مع اللليبيين”، بدليل تمويل الميليشيات التي تختلف أيدولوجيًا وثقافيًا إلا أ،ّها تتوحد للقتال في ليبيا، وفق قوله.