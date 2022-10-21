المنقوش: نعمل على الإعداد للنسخة الثانية من مؤتمر استقرار ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، عن العمل على إعداد مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الثانية للتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت المنقوش أن الانتخابات: “أصبحنا أقرب إليها اليوم أكثر من الوقت الذي مضى”.

ونوهت المنقوش إلى أن الإعداد لهذا المؤتمر يأتي بعد مرور عام كامل على مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الأولى الذي احتضنته العاصمة طرابلس وكان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات.

ولفتت المنقوش إلى أن “النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر وأكدت فيه ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها حاولت بعض الأطراف عرقلة جهودنا ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود بل نراها دافعاً لاستكمال مسار الأمن والاستقرار لليبيا”.

واحتضنت طرابلس العام الماضي المؤتمر الذي شارك فيه 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وخلص المؤتمر إلى دعم استقرار ليبيا والتأكيد على رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال ليبيا وسيادتها، والتشديد على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.