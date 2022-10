دبرز: إنشاء محكمة دستورية عليا بالنسبة لنا مرفوض تمامًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن لقاء رئيسيْ مجلسي النواب والدولة سيلتئم في غضون الساعات القادمة.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات ستكون حاضرة، وهو مطلبنا بمجلس الدولة رئاسة وأعضاء من حيث الأهمية والأولوية.

وأشار إلى أن الكلمة الفصل فيما يخصّ المناصب السيادية والسلطة التنفيذية للقاعة والمجلس في عمومه.

دبرز ختم تصريحه: “إنشاء محكمة دستورية عليا بالنسبة لنا مرفوض تمامًا”.

