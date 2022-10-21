المستشار صالح والمشري يتفقان على عدة نقاط بشأن الانتخابات والمناصب السيادية

الوطن|رصد

أتفق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد لقائهما في المغرب على عدة نقاط بشأن المناصب السيادية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأتفق المجلسان على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، في غضون أسابيع، على أن لا يتعدى نهاية العام الجاري، مشددين على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات

كما تم التأكيد بعد التوافق بين المجلسين، على استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات المذكورة في الأعلى في المغرب.