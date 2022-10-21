رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح يجري جولة على المرافق الفنية في بنغازي

العنوان-بنغازي

أجرى رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية، محمد البيوضي، جولة في مدينة بنغازي أطلع خلالها على المرافق الفنية من فرق ومسارح ومعاهد فنية تابعة للهيئة للوقوف على مدى جاهزيتها وتذليل العقبات أمام الصعاب التي تواجهها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الجولة تأتي في إطار تعميق وحدة التراب الليبي وتوحيد عمل فروع ومكاتب الهيئة في ربوع البلاد.

وجرت الجولة برفقة، الفنانة القديرة كريمان جبر، ومدير عام ديوان الهيئة بالمنطقة الشرقية ومدير عام معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح بمدينة بنغازي.

تأتي هذه الزيارة ضمن العديد من الزيارات التي يعتزم البيوضي إطلاقها في مدن الشرق الليبي بأكمله لإيصال رسالة الهيئة السامية التي تحافظ على الوحدة الوطنية وتعمل في كامل تراب البلاد، وفق البيان.