الميهوب: المجتمع الدولي مطالب بخطوات جادة بشأن المرتزقة وسحب السلاح

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب إن مؤتمر لندن لن يقدم أي نتائج مؤثر في ظل الانقسام الحاصل.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف أن الوضع القائم والانقسام وعمليات التحشيد المتبادلة والوجود التركي في الغرب الليبي يحول دون التوصل إلى أي نتائج إيجابية، وأن المجتمع الدولي مطالب بخطوات جادة بشأن المرتزقة وسحب السلاح إذا ما أراد أي جديد في المشهد.

الميهوب استبعد إمكانية إجراء الانتخابات في المستوى المنظور خاصة حال الإبقاء على الوضع الحالي كما هو، وأن اللقاء المرتقب في لندن لن ينتج عنه أي نتائج جادة يمكن تنفيذها في هذا الإطار.

