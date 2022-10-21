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المنقوش تحيي الذكرة السنوية لمؤتمر دعم استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أحييت وزيرة الخارجية منتهية الولاية نجلاء المنقوش تحيي الذكرى السنوية لمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي نظمته الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس العام الماضي.

وقالت المنقوش في إحيائها للذكرى: “كان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات، وأكدت فيه ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها“.

وأضافت وزيرة الخارجية منتهية الولايةحاولت بعض الأطراف عرقلة جهودنا ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود“.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مؤتمر دعم استقرار ليبيا نجلاء المنقوش

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الوطن الليبية

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