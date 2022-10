ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون في ديوان الوزارة القائم بالأعمال الفلبيني لدى دولة ليبيا ألآن جابريولا والوفد المرافق له.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز وآفاق التعاون.

وفي الختام، قدّم وزير النفط والغاز نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة في الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.

هذا وحضر اللقاء كل من مصطفى بن عيسى المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية، وعبد الناصر قنيدي المدير العام للجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط والغاز، وعبد الحميد المقرحي وإسماعيل العربي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

Shares

The post عون يبحث مع القائم بالأعمال الفلبيني آليات التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية