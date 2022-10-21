الميهوب: أستبعد إجراء الانتخابات في المستوى المنظور

قال عضو مجلس النواب طلال الميهوب إن اللقاء المرتقب في لندن بشأن ليبيا لن ينتج عنه أي نتائج جادة يمكن تنفيذها لإجراء الانتخابات، وأستبعد إمكانية إجراء الانتخابات في المستوى المنظور حال الإبقاء على الوضع الحالي كما هو.

أضاف في تصريحات صحفية أن مؤتمر لندن لن يقدم أي نتائج مؤثر في ظل الانقسام الحاصل، و الوضع القائم والانقسام وعمليات التحشيد المتبادلة والوجود التركي في الغرب الليبي يحول دون التوصل إلى أي نتائج إيجابية، و المجتمع الدولي مطالب بخطوات جادة بشأن المرتزقة وسحب السلاح إذا ما أراد أي جديد في المشهد.