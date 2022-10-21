المستشار صالح: اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال

العنوان-طرابلس

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ايوم الجمعة إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عل توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لعقيلة صالح والمشري بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط.

وثمن المستشار صالح جهود الملك محمد السادس واستضافته للمباحثات بعيدا عن التدخل الخارجي، لافتا إلى أنه لابد من توحيد المؤسسات السيادية.

وأعلن رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة، المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، اتفاقهما على توحيد المناصب السيادية في ليبيا “مصرف ليبيا المركزي، الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مكافحة الفساد”.

وأشار الطرفان في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في العاصمة المغربية الرباط بشأن تسوية الخلافات حول المناصب السيادية والحكومة والانتخابات إلى أنه لابد من أن تكون الحكومة التنفيذية موحدة في كامل ليبيا.